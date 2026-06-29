高知・日高村で、踏切内で脱輪して動けなくなった車と特急列車が衝突する事故があった。車には母親と1歳の子どもがいたが、すぐに踏切の外へ避難し、巻き込まれずに済んだ。列車の乗員・乗客にもけがはなかった。踏切内で車が“立ち往生”高知・日高村の踏切内で25日に撮影されたのは、線路脇に止まった車だ。車体は大きくひしゃげて、後部座席がつぶれているのがわかる。この日、乗用車と特急列車が衝突した。車は踏切を渡ろうと