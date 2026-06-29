午前5時すぎ、近鉄京都線の京都駅構内で普通列車が脱線しました。この事故によるけが人はないということです。 近畿日本鉄道によりますと、午前5時13分頃近鉄京都線の京都駅構内で京都発・橿原神宮前行きの4両編成の普通列車が脱線しました。 普通列車はホームを出てすぐの場所で脱線したということで乗客が10人乗っていましたが係員が徒歩で駅まで誘導しけがはなかったということです。 この脱線の影響で、近鉄京都線は