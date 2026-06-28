6月24日、歌手のBoAが自身のInstagramを更新。大胆にイメチェンした姿を披露し、話題を呼んでいる。2001年に日本デビューし、いまでも根強いファンが多いBoA。27、28日開催のファンコンサート「BoA the MIC」を前にInstagramを更新し、金髪のボリューミーなパーマ姿を公開した。ファンからは、新しいスタイルに衝撃が広がっている。《可愛いーカラコンも髪型も服も似合ってる》《ボアちゃん、やばいその髪型似合う》これまで