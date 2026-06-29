【最後は「ありがとう」と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました。】【写真】走る“パワースポット”だった、美輪明宏さんの「幸せを呼ぶ黄色い愛車」公式HPにて、6月20日に老衰のために91歳で亡くなっていたことが伝えられた美輪明宏さん。葬儀告別式は近親者のみで執り行われ、最