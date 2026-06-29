次期学習指導要領に関する中教審の作業部会が29日開かれ、議論していた小学校の「算数」の名称について、中高と同じ「数学」に変更しない方針案を文部科学省が示した。「意見の隔たりが大きく、混乱を避ける必要がある」とした。