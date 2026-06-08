日本最大級のインディーズバンドのポータルサイト「Audioleaf」は、今年7月25日をもってサービスを終了すると発表した。「Audioleaf」は2005年8月にサービスを開始。インディーズバンドを中心としたアーティストの音楽視聴ができる他、最新ライブの情報などを提供していた。「Spotify」や「Apple Music」といった音楽配信サービスが普及する以前、多くの国内インディーズバンドを支えた。同社は「この度、Audioleafは2026年7