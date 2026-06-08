【モデルプレス＝2026/06/08】SixTONESのジェシーが7日、グループの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。俳優の賀来賢人の連絡先を入手した方法を明かした。【写真】SixTONESジェシー＆賀来賢人、共演映画の衣装姿で笑顔◆賀来賢人、ジェシーから「収録前にマメにLINE」この日の番組には、賀来がゲスト出演。過去に映画「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」シリーズ（2023年・2025年）で2度共演したジェ