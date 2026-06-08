SixTONESジェシー、賀来賢人の連絡先を入手した方法告白 経緯にメンバー驚き「できないわ」
【モデルプレス＝2026/06/08】SixTONESのジェシーが7日、グループの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。俳優の賀来賢人の連絡先を入手した方法を明かした。
【写真】SixTONESジェシー＆賀来賢人、共演映画の衣装姿で笑顔
この日の番組には、賀来がゲスト出演。過去に映画「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」シリーズ（2023年・2025年）で2度共演したジェシーとの交流について話題になると、賀来は「ジェシーが基本的に陽キャじゃないですか。（現場で）すごい盛り上げてくれて」と人柄について触れ「今日も収録前にすげぇマメにLINEとか」と収録前にもジェシーから連絡があったことを明かした。
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が「どのくらいの期間でLINE聞かれましたか？」と尋ねると、賀来は「早かったかな」と当時を回想。ジェシーは「グループLINEがあって、そこに僕が参加させていただいて」と賀来の連絡先を入手した経緯を説明した。
すると、田中樹は「『個人LINEを（友だち）追加しよう』っていうのは（グループLINEから）勝手に追加しちゃうの？」と質問。ジェシーが「だってもう入ってるんだから追加するだろそりゃ」と即答すると、他メンバーからは「それはすごい！」「できないわ！」と驚きの声が。田中も「あなたにとっては普通かもしれないけど、他のメンバーはできない」とツッコミを入れ盛り上がった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆賀来賢人、ジェシーから「収録前にマメにLINE」
この日の番組には、賀来がゲスト出演。過去に映画「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」シリーズ（2023年・2025年）で2度共演したジェシーとの交流について話題になると、賀来は「ジェシーが基本的に陽キャじゃないですか。（現場で）すごい盛り上げてくれて」と人柄について触れ「今日も収録前にすげぇマメにLINEとか」と収録前にもジェシーから連絡があったことを明かした。
◆ジェシー、賀来賢人の連絡先入手方法にメンバー驚き
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が「どのくらいの期間でLINE聞かれましたか？」と尋ねると、賀来は「早かったかな」と当時を回想。ジェシーは「グループLINEがあって、そこに僕が参加させていただいて」と賀来の連絡先を入手した経緯を説明した。
すると、田中樹は「『個人LINEを（友だち）追加しよう』っていうのは（グループLINEから）勝手に追加しちゃうの？」と質問。ジェシーが「だってもう入ってるんだから追加するだろそりゃ」と即答すると、他メンバーからは「それはすごい！」「できないわ！」と驚きの声が。田中も「あなたにとっては普通かもしれないけど、他のメンバーはできない」とツッコミを入れ盛り上がった。（modelpress編集部）
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