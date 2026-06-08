GENSEN HOLDINGSは、「TAOYA熱海」を7月18日にリブランドオープンする。旧大江戸温泉物語ホテル水葉亭。客室は和室、洋室、和ベッドタイプ、キッズルームなどのタイプを設け、新たに約30室を増設する。多くの客室に大きな窓を備え、相模灘を望む客室も用意する。館内には相模灘と湯面が一体に見えるインフィニティ露天風呂と、走り湯と伊豆山温泉の混合泉を引く大浴場、新設の湯上りラウンジや暖炉を備えたラウンジを設け、夕食時