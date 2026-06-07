小田急電鉄と小田急リゾーツは、箱根・強羅のヴィラタイプの宿泊施設「SYLA HOTEL 箱根強羅」をシーラから取得した。EAST棟とWEST棟の2棟構成で、客室は各棟2室の計4室を設けている。最大8名まで宿泊可能で、IHキッチン、大型冷蔵庫、洗濯機、調理器具、食器類一式を備えており、食材を持ち寄っての自炊や長期滞在にも対応する。畳のある和室やロフトを備えた室内は別荘のような雰囲気で、現地は無人運営で、事前に通知された暗証