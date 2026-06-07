初回に回った第2打席…容赦なく7試合ぶり11号米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に回ってきた第2打席で7試合ぶりの11号2ランを放った。先発の山本由伸投手に、初回から大量の援護。これに「呪いは…」と、意外な反応を見せているのが日本のファンだ。大谷は初回先頭の打席、二塁手の前に大きくバウンドするゴロを放った。一塁に自らセーフのジェス