初回に回った第2打席…容赦なく7試合ぶり11号

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に回ってきた第2打席で7試合ぶりの11号2ランを放った。先発の山本由伸投手に、初回から大量の援護。これに「呪いは…」と、意外な反応を見せているのが日本のファンだ。

大谷は初回先頭の打席、二塁手の前に大きくバウンドするゴロを放った。一塁に自らセーフのジェスチャーをしながら駆け込むとこれが内野安打に。その後パヘスの2ランで生還した。更にドジャース打線が猛攻を見せ、1死二塁でこの日2度目の打席が回ってきた。

ここで2番手左腕のスーターから、真ん中付近へのシンカーを逆らわずセンターへ。左中間スタンドに飛び込む本塁打とした。打球速度110.4マイル（約177.6キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の雄大弾で9-1とリードを広げた。

日本のファンが比較しているのは、佐々木朗希投手が登板した前日は“無援護”だったこと。7回無失点、10奪三振と好投する間のドジャースは無得点で、降板後の9回にフリーマンがサヨナラ本塁打を放ち1-0で辛勝した。

過去、無援護と言えば山本の“専売特許”だった。状況の急変に日本のファンはX上に「ドジャースのエース無援護の呪い 山本由伸から佐々木朗希に継承」「朗希覚醒したし無援護の神はそちらに移動したのかもしれない」「何よ、打てるじゃん。なんで朗希の時打ってやらなかったの」「無援護の呪いは佐々木朗希に行ったから」「今までの無援護だった分を今日一気に清算した感じか」と驚きの言葉を並べていた。



（THE ANSWER編集部）