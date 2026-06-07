5回5安打2失点で3勝目【MLB】アストロズ 13ー2 アスレチックス（日本時間7日・ヒューストン）アストロズの今井達也投手は6日（日本時間7日）、本拠地のアスレチックス戦で5回5安打2失点と好投し、今季3勝目（3敗）を挙げた。防御率5.24。チームは大勝で2連勝を飾った。3回、2死からピンチを招いてソダーストロムの中前適時打、ゲロフへの押し出し四球で2失点したが、味方の大量リードに守られた。5回92球（ストライク56球）を