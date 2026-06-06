復帰初戦の打席でアクシデント…スタッフが目薬を差す一幕も【MLB】カージナルス 10ー3 レッズ（日本時間6日・セントルイス）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は5日（日本時間6日）、本拠地で行われたレッズ戦に「1番・左翼」で先発出場し、60日間の負傷者リスト（IL）からメジャー復帰を果たした。6回に右中間フェンス直撃の適時二塁打を放つなど6打数2安打1打点をマークした一方、復帰戦では思わぬハプニングにも見舞わ