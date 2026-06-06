エンゼルス戦で7回10K無失点…渡米後“最高”の内容【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発し、7回を投げて被安打2、渡米後最多となる10三振を奪って無失点に抑える好投を見せた。公式戦での先発で渡米後最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測。試合後には更なる球速上昇への手応えも明かした。初回は100.4マイル（