瀧脇笙古さんがSNSで観戦報告■DeNA 8ー3 ソフトバンク（5日・横浜）「横浜優勝」で始まった投稿がファンを夢中にさせた。「＝LOVE（イコールラブ）」の瀧脇笙古（たきわき・しょうこ）さんが自身のX（旧ツイッター）を更新。5日に横浜スタジアムで行われたDeNA-ソフトバンク戦を観戦したことを報告した。ファンは「いたんだ！」「今日も来てらっしゃる」と驚いていた。瀧脇さんは試合後、「横浜優勝篠木投手ナイスピッチング