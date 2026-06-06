瀧脇笙古さんがSNSで観戦報告

■DeNA 8ー3 ソフトバンク（5日・横浜）

「横浜優勝」で始まった投稿がファンを夢中にさせた。「＝LOVE（イコールラブ）」の瀧脇笙古（たきわき・しょうこ）さんが自身のX（旧ツイッター）を更新。5日に横浜スタジアムで行われたDeNA-ソフトバンク戦を観戦したことを報告した。ファンは「いたんだ！」「今日も来てらっしゃる」と驚いていた。

瀧脇さんは試合後、「横浜優勝 篠木投手ナイスピッチングです 牧選手、度会選手、ヒュンメル選手、松尾選手の計4本のホームラン」の歓喜の声とともに自身のユニホーム姿の写真を投稿。テキストの最後には「デスターシャ」と、牧らDeNAナインが本塁打を打った際に見せるパフォーマンス名も添えた。

投稿を見たファンはSNS上で「まーじで勝利の女神じゃん」「なんて可愛いんだ」「中継に映っていたと話題のアイドルさん」「しょうこおおお！」「やっぱ勝利の女神降臨してたか」「毎試合観戦してくれ」「えぐかわいいんだけど」などと反応し喜んでいた。

試合はDeNAが8-3で快勝。先発の篠木は7回1失点の好投で2勝目。打線は3回に牧が逆転3ラン、5回には1イニング3本塁打で一挙5点を奪い、ソフトバンクを投打で圧倒した。

瀧脇さんはベイスターズ“ガチ勢”としても有名な人気アイドル。2025年6月18日のDeNA-西武戦で始球式を務め、これまでも何度も観戦報告をSNSに投稿するなど、ファンから愛される存在となっている。（Full-Count編集部）