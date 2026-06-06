元広島の西田真二氏が明かす高校進学の裏側争奪戦になった。広島の元4番打者・西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は、和歌山市立河西中学軟式野球部で実績を残し、知る人ぞ知る存在になった。当初は和歌山県内の公立高に進学するつもりで受験勉強に励んでいたが、複数の強豪高が獲得に名乗りを上げて“流れ”が変わった。関東の名将からも直々に「来てほしい」とラブコールを送られた中、選んだのはP