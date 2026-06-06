アフリカに東野峻は何を残したか……巨人が前例のない場所に立つ意味元巨人投手・東野峻が向かったのは、野球がほぼ存在しないアフリカの2か国だった。官民連携でスポーツを通じた国際交流・協力を推進する「スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）」のSFTアクション＋事業として実現した今回の派遣。前回紹介したマラウイでの野球教室を終え、子どもたちとハイタッチで別れを惜しんだ東野は、長距離移動を経て次の目的地ボツワナ