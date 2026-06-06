いい話より醜聞のほうが広まりやすいのは人の世の常。バレーボール男子日本代表の次世代を担う存在とまでいわれた佐藤駿一郎（26）が大麻所持で捕まり、代表登録を抹消された。すると瞬く間に、これまでの悪評が斯界を駆け巡ったのである。

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「佐藤が麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕されたのは、5月28日の午前9時半ごろでした」

と、社会部記者が語る。

「代表は、W杯に次ぐ位置付けの国際大会『ネーションズリーグ』に向けて、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿中でした。そのさなかに佐藤は外出先で店に立ち寄り、置き忘れたカバンから乾燥大麻が見つかったのです」（同）

ご丁寧にも、ブツはポーチに入れられていたという。

バレーボール男子日本代表公開練習で囲み取材に応じる佐藤駿一郎容疑者

「突然の逮捕に、日本協会をはじめ選手や関係者、スポンサーも大混乱。“なんであんな奴を代表に呼んだのか”と、はっきり口にする選手もいましたね」

そう話すのは、民放のスポーツ番組担当デスク。

「なにしろ28日は、高橋藍や石川祐希といった人気選手が意気込みを語る『2026年度キックオフ記者会見』や、メディア向けの公開練習が予定されていた。それらが急きょ中止され、協会による謝罪会見の場となったのですから、関係者らの怒りは当然。ファンも興ざめでしょう」（同）

日本代表の新年度は、前代未聞の不祥事で幕を開けたのだった。

男子バレーボール日本代表が大麻所持で逮捕されたことについて記者会見を行った日本バレーボール協会の南部正司技術委員会委員長

“無所属”で代表入り

ネーションズリーグは6月10日に初戦を迎える。決勝ラウンドに残れば、8月2日が決勝だ。直後の9月には、28年ロス五輪の出場権が懸かるアジア選手権も控えている。

先のデスクによると、

「こんな重要なシーズンに佐藤が呼ばれたのは、ミドルブロッカーとして、日本人離れした205センチの長身を生かしたブロックやクイック攻撃が魅力だからです。宮城県出身の彼は、東北高校時代に超大型エースとして注目を浴びました。2年時に世代別代表入りし、3年時には高校生として唯一、当時の全日本代表選手に選出された経験もあります」

バレーの強豪として知られる東海大に入学し、主力として活躍。

「代表でのキャリアを積み、卒業後の23年、『ジェイテクトSTINGS愛知』へ入団。ですが翌年のシーズン途中でチームを離れてフィンランドリーグへと移籍。25年6月からは『ウルフドッグス名古屋』でプレーし、今年5月までの1シーズンで退団することが決まっていました」（同）

逮捕時はふたたび海外へ挑戦すべく、移籍の交渉中だった。“無所属”でも代表入りしていたわけだ。

寝坊や遅刻に“女遊び”も

ただし、と日本協会関係者が語気を強める。

「彼は日の丸を背負う選手として精神的に未熟過ぎました。明るい性格でムードメーカー的な面もある一方、“厄介者”でもありました。チームスポーツの練習に遅刻連発などもってのほかなのに寝坊や遅刻の癖が治らない。でも試合では活躍する。チームの和を乱す要因になるのは確実です。国内の選手やチームはこうした実態を把握していました」

おまけに“酒とオンナ”に弱いという素行面の問題も抱えていたようで、

「合コンに加え、高級クラブなどでなくスナックのような店で“デカいな”などとチヤホヤされるのも好きと聞いています。佐藤は大麻について“名古屋の知り合いからもらった”と供述していますが、どうやら、そうした店で出会った相手が関係しているようです」（同）

佐藤容疑者は、国内で所属した2チームを実質1年ほどで去っている。退団理由を両チームに尋ねても回答は得られなかったが、悪過ぎた評判と無関係ではあるまい。

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載