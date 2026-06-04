勉強効率を高めるには何をするといいか。スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長の星友啓さんは「スマホを横に置いて勉強するのは、自らIQを下げて勉強しているようなもの。一点集中こそが、脳のスペックを最大化する唯一の方法だ」という――。※本稿は、星友啓『スタンフォード大学オンライン高校の校長が教える 世界の研究に基づいた 勉強法大全』（KADOKAWA）を再編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイ