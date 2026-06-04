2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて開催を予定している『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 presents TGC 松山 2026）が追加情報を発表した。『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』超豪華出演者追加発表JO1・INIの弟分としてデビューした、大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰からなる6人組グローバルボーイズグループ