2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて開催を予定している『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 presents TGC 松山 2026）が追加情報を発表した。

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

超豪華出演者追加発表

JO1・INIの弟分としてデビューした、大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰からなる6人組グローバルボーイズグループで、今年2026年3月に待望の2ND ALBUM『Heart Beat』を発売、先月2026年5月にツアーファイナルを迎えた『2026 DXTEEN 2ND ONE MAN LIVE TOUR 〜Heart & Soul〜』は全公演チケットSOLD OUT！さらに、今年2026年秋には初のホールツアー開催が決定しているDXTEENが出演！

ゲストモデルには、TGCのランウェイでもカリスマ的存在感を放つモデルで、現在放送中の『LOVED ONE』出演や、今年2026年10月に公開予定の映画『うるわしの宵の月』ではヒロイン役を務めるなど、俳優としても活躍する安斉星来と、欅坂46（2020年に櫻坂46へと改名）の一期生として約8年半に渡り同グループを牽引し、2024年2月に卒業。その後、昨年2025年5月にソロプロジェクト「yousti」の始動を発表し、同年8月には1st mini Album『yousti』でソロデビュー、今月2026年3月には待望の1st Single『Game of Life』をリリースした小林由依、さらに、8頭身超えのスーパースタイルを誇り、透明感あふれる愛されナチュラルな魅力でCanCam専属モデルとして活躍する田鍋梨々花に加えて、400名以上の応募から、最大4回、約3ヶ月にわたる厳正な審査を経て、約28年ぶりに連続ドラマとして復活する『GTO』（2026年7月放送スタート予定）への出演を勝ち取った人気急上昇中の期待の若手俳優北里琉が追加決定した。

ゲストには、先月2026年5月発売の、自身、人生最後の写真集が話題を呼んでいる国民的タレントで、芸能界の明るい太陽こと村重杏奈と、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』出演をきっかけに人気急上昇中！今年2026年1月にはアーティストとしてメジャーデビューも果たし、同年3月には、『今日、好きになりました。』出演時に想いを寄せる長浜広奈に向けて弾き語りで披露され公式音源化が切望されていた楽曲『僕のかわい子ちゃん』をリリースすると、TikTok総再生回数は1億回超え、音楽配信サービスでは1,000万回再生突破のスマッシュヒットを記録するなど、今注目のZ世代を代表するアーティストMON7A、MCには、情報・バラエティ番組への出演をはじめ、映画、舞台とマルチに活躍するウエンツ瑛士と、“女神”とも称される抜群のスタイルが度々話題を呼ぶフリーアナウンサー中川安奈が決定した。

キッズモデルオーディションを開催

『SBI証券 presents TGC 松山 2026』において、SBI証券ステージ出演権をかけたキッズモデルオーディションの開催が決定した。

応募受付は2026年6月30日23時59分まで。

詳しくは：https://form.run/@tgcmatsuyama26-sbikids

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【 SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

●日時

2026年8月16日（日） 開場12:00 開演13:00 終演17:00（予定）

●会場

愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

●チケット

【入場料（税込）】

アリーナ席：先行販売：15,000円、一般販売：15,500円、TGC CARD割引：2,500円 / お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：10,000円、一般販売：10,500円、TGC CARD割引：1,500円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売】2026年04月25日（土）10:00〜 ※順次予約・販売開始

TGC CARD先行：2026年05月09日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着 ※TGC CARD割引対象

TGC公式LINE先行（第一弾）：2026年05月16日（土）10:00〜06月05日（金）23:59 ※先着

dポイントクラブ会員先行：2026年05月23日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

TGC公式LINE先行（第二弾）：2026年06月06日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

イープラス先行：2026年06月06日（土）10:00〜06月26日（金）23:59 ※先着

【一般販売】2026年06月27日（土）10:00〜

※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

イープラス（https://eplus.jp/qa/）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、稲垣姫菜、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜生、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）他 ※50音順

●メインアーティスト

STU48、SWEET STEADY、DXTEEN 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、中川安奈 ※50音順

●公式サイト

『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト