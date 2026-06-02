退職代行といえば『モームリ』だったが……「24時間対応で、LINEだけで即日退職OKの通知型退職代行サービス」という謳い文句に加え、「弁護士監修」「労働組合提携」を大々的に打ち出し、’22年３月の事業開始以来、多くの利用者を獲得した退社代行サービス『モームリ』。同社を巡り、報酬を得る目的で退職希望者を弁護士に紹介したとして、弁護士法違反などの罪に問われている運営会社『アルバトロス』元社長の谷本慎二被告（37）