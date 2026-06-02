MINIのポール・スミス・エディションがカワイイ！ MINIクーパー・コンバーチブルSポール・スミス・エディション｜MINI Cooper Convertible S Paul Smith Edition MINIポール・スミス・エディションは、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された。デザイナーのポール・スミスは「classic with a twist（伝統的なスタイルにひねりを加