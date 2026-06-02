MINIのポール・スミス・エディションがカワイイ！

MINIクーパー・コンバーチブルSポール・スミス・エディション｜MINI Cooper Convertible S Paul Smith Edition

MINIポール・スミス・エディションは、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された。

デザイナーのポール・スミスは「classic with a twist（伝統的なスタイルにひねりを加えたデザイン）」に象徴される世界的に有名なそのデザインを、新たにMINIクーパー、MINIクーパー5ドア、そしてMINIクーパー・コンバーチブルに取り入れた。外観と細部にポール・スミスのシグニチャースタイルを施しているだけでなく、ポール・スミス・ブランドの遊び心、ポジティブな自立心も楽しめるモデルに仕上げられているのが特徴だ。

発表時は先行して、BEVモデル「MINIクーパーSEポール・スミス・エディション」の車両価格が税込598万円とアナウンスされ、注文受付が始まった。



MINIクーパー5ドアSポール・スミス・エディション｜MINI Cooper 5-Door S Paul Smith Edition

ポール・スミス・エディションは465万円から

このたび車両価格が発表されたのはガソリンエンジンを搭載する「MINIクーパー・ポール・スミス・エディション」、「MINIクーパー5ドア・ポール・スミス・エディション」、そして「MINIクーパー・コンバーチブル・ポール・スミス・エディション」の3モデル。それぞれに「C」と「S」の2グレードが設定された。ラインナップおよび税込車両価格は下記のとおり。

ボディカラーはポール・スミス・エディション専用の「インスパイアード・ホワイト」と「ステイトメント・グレー」に、「ミッドナイトブラックⅡ」を加えた3色をラインナップ。ドアミラー・キャップなどはノッティンガム・グリーンにペイントされ、ナイトシェード・ブルーのシートを組み合わせる。

「MINIポール・スミス・エディション」ラインナップ

【ガソリンエンジン搭載車モデル】

・MINIクーパーCポール・スミス・エディション：465万円

・MINIクーパーSポール・スミス・エディション：540万円

・MINIクーパー5ドアCポール・スミス・エディション：477万円

・MINIクーパー5ドアSポール・スミス・エディション：552万円

・MINIクーパー・コンバーチブルCポール・スミス・エディション：514万円

・MINIクーパー・コンバーチブルSポール・スミス・エディション：577万円

【BEVモデル】

・MINIクーパーSEポール・スミス・エディション：598万円

SPECIFICATIONS

MINIクーパー5ドアSポール・スミス・エディション｜MINI Cooper 5-Door S Paul Smith Edition

ボディサイズ：全長4035×全幅1745×全高1470mm

ホイールベース：2565mm

最低地上高：132mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：1380［1340］kg

総排気量：1998［1498］cc

エンジン：直列4気筒ターボ［直列3気筒ターボ］

最高出力：150kW（204ps）/5000rpm［115kW（156ps）/5000rpm］

最大トルク：300Nm（30.6kgf-m）/1450-4500rpm［230Nm（23.5kgf-m）/1500-4600rpm］

トランスミッション：7速DCT

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：15.1［15.8］km/L

※［ ］内はMINIクーパー5ドアCポール・スミス・エディション