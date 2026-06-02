隠れた名作ばかり「年度が替わり、新社会人らの新たな視聴習慣を取りに行く４月期は力作が並ぶことが多いのですが、今春は大きな注目を集める作品がない。雰囲気として″ドラマが盛り上がっている″感がなく、ライトユーザーが取り込めていない印象です」（ドラマウォッチャーの川田美尋氏）４月終了時点で視聴率を二桁取った作品もなければ、配信で平均再生回数が200万回を超えた作品も一本もなし。春ドラマの低調ぶりが話題だ。