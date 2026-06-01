５月31日、日本代表は国立競技場で開催された国際親善試合でアイスランド代表と対戦。北中米ワールドカップ前最後の対外試合で１−０の勝利を飾った。この試合に、３年半ぶりに代表復帰した吉田麻也が主将として先発出場。前日会見で森保一監督が「前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と話していた通り、14分に交代となり、遠藤航にキャプテンマークを託した。37歳レジェンドがピッチを後にする際には、