「彼をリスペクトしている」相手選手たちも参加した吉田麻也への花道。アイスランド指揮官が言及「どうして10分でピッチを去ってしまうのか不思議だった」
５月31日、日本代表は国立競技場で開催された国際親善試合でアイスランド代表と対戦。北中米ワールドカップ前最後の対外試合で１−０の勝利を飾った。
この試合に、３年半ぶりに代表復帰した吉田麻也が主将として先発出場。前日会見で森保一監督が「前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と話していた通り、14分に交代となり、遠藤航にキャプテンマークを託した。
37歳レジェンドがピッチを後にする際には、スタンドから大きな拍手が送られただけでなく、チームメイトのみならず、アイスランドの選手たちも花道を作って送り出した。
このセレモニーにアイスランドの選手たちも参加したことについて、アルナル・グンラウグソン監督は「素晴らしいキャリアを持った選手なので、セレモニーであると理解をしていた。私も彼をリスペクトしている」と語った。
また「非常に良いプレーをしていたので、どうして10分でピッチを去ってしまうのか、不思議だった」と述べ、「偉大な選手であるという説明も受けた。自分たちもセレモニーに参加することができて、とても嬉しく思っている」と改めて敬意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
この試合に、３年半ぶりに代表復帰した吉田麻也が主将として先発出場。前日会見で森保一監督が「前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と話していた通り、14分に交代となり、遠藤航にキャプテンマークを託した。
このセレモニーにアイスランドの選手たちも参加したことについて、アルナル・グンラウグソン監督は「素晴らしいキャリアを持った選手なので、セレモニーであると理解をしていた。私も彼をリスペクトしている」と語った。
また「非常に良いプレーをしていたので、どうして10分でピッチを去ってしまうのか、不思議だった」と述べ、「偉大な選手であるという説明も受けた。自分たちもセレモニーに参加することができて、とても嬉しく思っている」と改めて敬意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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