「彼をリスペクトしている」相手選手たちも参加した吉田麻也への花道。アイスランド指揮官が言及「どうして10分でピッチを去ってしまうのか不思議だった」

「彼をリスペクトしている」相手選手たちも参加した吉田麻也への花道。アイスランド指揮官が言及「どうして10分でピッチを去ってしまうのか不思議だった」