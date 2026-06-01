路上に設置されているテーブルはない？５月５日、警視庁上野署は「アメ横商店街」周辺の飲食店街での一斉摘発、『アメ横クリーンアップ作戦』を実施した。当日はビラを配って注意を促すとともに、これまで繰り返してきた警告や指導に従わず、路上に座席を設置して営業をする飲食店には家宅捜索を行い、路上のテーブルや椅子を押収した。「アメ横での路上営業では『看板にぶつかってトラブルになった』といった苦情の110番通報が’2