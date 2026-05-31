ジャルカードは、海外旅行応援キャンペーンを5月1日から9月30日まで実施している。参加登録の上、JAL国際線航空券の購入、海外ホテル予約、海外現地でのカード利用の3条件を満たした人に2,000マイルを付与する。対象はJAL・VisaカードとJALカード TOKYU POINT ClubQ Visaカードの個人本会員と家族会員とする。海外ホテルは割引クーポンを用意し、第1弾はアメリカ・フランス、タイ・韓国・台北・高雄のホテルを最大20％割り引く。予