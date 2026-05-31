2026年５月31日、日本代表がアイスランド代表と対戦。三笘薫、南野拓実がいずれも負傷で不在となった左シャドーに抜擢されたのは、伊東純也だった。前半は相手が引き気味に戦った影響でスペースが限られ、持ち前のスピードを活かせなかった。引いた敵を思うように崩せない。これは伊東の問題というよりも、チームの課題だろう。 伊東がフリーでボールを持ったシチュエーションの多くはセンターサークル付近で、そこでは