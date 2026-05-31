【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！約２年ぶりの代表のピッチで存在感を示している。森保一監督が率いる日本代表は５月31日、キリンチャレンジカップでアイスランド代表と国立競技場で対戦している。前半は０−０。得点はできなかったが、失点は避けたなか、守備で際立つパフォーマンスを見せたのが、久々の代表戦となる冨安健洋だ。 4