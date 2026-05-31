「速っ」内田篤人も感嘆。ピンチの芽を潰した冨安健洋の迅速なカバーリング
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約２年ぶりの代表のピッチで存在感を示している。
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、キリンチャレンジカップでアイスランド代表と国立競技場で対戦している。
前半は０−０。得点はできなかったが、失点は避けたなか、守備で際立つパフォーマンスを見せたのが、久々の代表戦となる冨安健洋だ。
41分には、裏へ抜け出したアイスランドのブリンヨルフル・ウィルムソンに素早く対応。相手がボールに触れる前に身体を入れ、ピンチの芽を摘んだ。
このプレーに、試合を中継する『DAZN』で解説を務める元日本代表DFの内田篤人は「速っ」とひと言。抜群のカバーリングに感嘆した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
約２年ぶりの代表のピッチで存在感を示している。
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、キリンチャレンジカップでアイスランド代表と国立競技場で対戦している。
前半は０−０。得点はできなかったが、失点は避けたなか、守備で際立つパフォーマンスを見せたのが、久々の代表戦となる冨安健洋だ。
41分には、裏へ抜け出したアイスランドのブリンヨルフル・ウィルムソンに素早く対応。相手がボールに触れる前に身体を入れ、ピンチの芽を摘んだ。
このプレーに、試合を中継する『DAZN』で解説を務める元日本代表DFの内田篤人は「速っ」とひと言。抜群のカバーリングに感嘆した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部