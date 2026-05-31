◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―１広島（３１日・みずほペイペイ）ソフトバンクが２カードぶりの同一カード３連戦３連勝を飾った。交流戦６試合で５勝１敗と連覇に向けて好発進した。先発の徐若熙（シュー・ルオシー）は、４日の西武戦（ベルーナドーム）からファームでの再調整を経て、１軍に戻ってきた。初回、先頭の名原に右前打を許したが、続く大盛を三振、盗塁を試みた名原を山本祐が刺して２死を