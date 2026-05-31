今夏も猛暑になる予想だ。地球温暖化の影響なので来年以降もおそらくトレンドは変わらない。仮にイラン情勢が落ち着いてLNG（液化天然ガス）の輸入が正常化しても、夏の電気代は高くなる。 電気代を安くするために日々の節電は基本だが、それ以外にも個人でできる生活防衛策はある。 関連記事：オイルショックで食料品や電気代など物価すべてが上がるのはなぜか まず、契約アンペア数（A）を確認すること。契約アンペア数の