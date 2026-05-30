IVEイソ、ミニ丈からほっそり美脚際立つ「スタイルレベチ」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が5月29日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスとミニボトムのセットアップ姿を公開した。
【写真】K-POP人気グルメンバー「スタイルレベチ」ほっそり美脚
イソは「私の甘い小さなふわふわのバッグ」と英語でコメントし、黒のセットアップにベージュのバッグを合わせたコーディネートを公開。レースのついた白い襟付きの黒いノースリーブトップスにふんわりと広がったミニボトムのセットアップ姿で、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「モノトーンコーデ可愛すぎる」「スタイルレベチ」「天使のような可愛さ」「手も脚も長くて美しい」「透明感がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP人気グルメンバー「スタイルレベチ」ほっそり美脚
◆IVEイソ、美脚際立つミニボトム姿披露
イソは「私の甘い小さなふわふわのバッグ」と英語でコメントし、黒のセットアップにベージュのバッグを合わせたコーディネートを公開。レースのついた白い襟付きの黒いノースリーブトップスにふんわりと広がったミニボトムのセットアップ姿で、スラリとした美しい脚が際立っている。
◆IVEイソの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「モノトーンコーデ可愛すぎる」「スタイルレベチ」「天使のような可愛さ」「手も脚も長くて美しい」「透明感がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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