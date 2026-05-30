アトレティコ・マドリードが、マンチェスター・シティに所属するオランダ代表MFタイアニ・ラインデルス（27）の獲得に興味を持っているようだ。2023年夏に加入したミランでは推進力溢れるプレイや高い戦術理解度を武器に主力として活躍したラインデルスは、昨夏にシティへステップアップ。初年度の今季は公式戦47試合で7ゴール8アシストと一定の数字を残したが、絶対的な地位を築くには至らなかった。今夏に開催されるワールドカッ