うつ病になると、「顔つきが変わった気がする」「以前より疲れてみえるといわれるようになった」と感じる方が少なくありません。周囲からの何気ない指摘をきっかけに、自身の外見の変化に不安を抱くケースもみられます。 うつ病では、顔の骨格や造形そのものが変化するわけではありませんが、気分の落ち込みや意欲低下、睡眠や体調の乱れといった心身の不調が重なることで、表情や全体の雰囲気に影響が現れることがあり