リヴァプールのアルネ・スロット監督に対する風当たりが強まっているようだ。昨季、ユルゲン・クロップ監督の後任として就任し、いきなりプレミアリーグ優勝を成し遂げたスロットだったが、今季はプレミアリーグを5位で終え、CLも準々決勝で敗退。リーグ戦ではホームでリーズ・ユナイテッド、バーンリー、マンチェスター・シティ、トッテナム、チェルシー、ブレントフォードに勝利できず、CL出場権争いも最終節までもつれ込んだ。