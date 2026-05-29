前回の2022W杯ではベスト4に入り、今回の2026W杯でも上位進出が期待されているモロッコ代表。先日には代表メンバーが発表されたが、そこに入ったのがフランクフルトFWアユーブ・アマイムニだ。独『Bild』はアマイムニの代表入りについて見事なサクセスストーリーと取り上げているが、現在21歳のアマイムニは今季途中までホッフェンハイムのセカンドチームでプレイしている選手だった。今季までブンデスリーガ1部でのプレイ経験はな