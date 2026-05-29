きのう（28日）のイブニングニュースでお伝えした「三協クリエイト硬式野球部」についてです。きょう（29日）、都市対抗野球大会の一次予選に挑みました。 【写真を見る】【“おかわりくん3世“ 渡部健人選手ら元プロ選手所属】「三協クリエイト硬式野球部（今年2月創部）」が都市対抗野球大会の一次予選で1勝目【岡山】 倉敷ピーチジャックスと対戦 都市対抗野球大会出場を目指す三協クリエイトは、倉敷ピー