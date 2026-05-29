ファミリーマートは5月29日、STPR所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True&Lip」のオンラインくじ(880円＋送料)をファミマオンラインで発売した。「とぅるりぷ - True&Lip 〜Charm Collection〜」(880円＋送料)○グループ史上初のくじが発売開始ファミマオンラインくじの公式アンバサダー、とぅるりぷの史上初のくじが発売された。発売期間は2026年5月29日12:00〜6月30日23:59までで、10月中旬から順次発