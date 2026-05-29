「ホロライブ」所属VTuber・兎田ぺこらさんが、29日までに自身のチャンネルを更新。ガンプラでアニメ『機動戦士Ζガンダム』を再現しファンから絶賛が集まっている。【動画】ガンプラで『Zガンダム』序盤を再現した兎田ぺこらさん（3：41：32ごろ）最近アニメ『機動戦士Ζガンダム』を同時視聴したり、ユニコーンガンダムやシャアザクのガンプラを作ったりと、ガンダムにハマっているぺこらさん。今回の配信では、お台場のガン