【舞台「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝 TSURUGI～」】 期間：9月18日～9月27日 会場：シアターサンモール キービジュアル 舞台「新サクラ大戦 the Stage ～誠伝 TSURUGI～」の上演が決定し、公演情報と出演キャストが公開された。9月18日から9月27日の期間で全15公演が予定されており、本日5月29日18時から先行チケット受付が開