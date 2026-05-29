「ゲイエティーレッド」のみアンダーカウルを標準装備 ホンダ・グロム｜ カラー：スプレンディドブルー ホンダ グロムは、コンパクトで軽快な遊び心にあふれた原付二種スポーツモデル。バイク初心者をはじめ、通勤からツーリングまで楽しむベテランライダーまで、幅広い年代から好評を得ている。今回グロムに、モータースポーツシーンをイメージさせ