ホンダ原付二種「グロム」の2026年モデルが登場！ アンダーカウル標準装備の新色に人気集中の予感【新車ニュース】
「ゲイエティーレッド」のみアンダーカウルを標準装備
ホンダ・グロム｜ カラー：スプレンディドブルー
ホンダ グロムは、コンパクトで軽快な遊び心にあふれた原付二種スポーツモデル。バイク初心者をはじめ、通勤からツーリングまで楽しむベテランライダーまで、幅広い年代から好評を得ている。
今回グロムに、モータースポーツシーンをイメージさせる「ゲイエティーレッド（税込44万円）」、個性的なスタイルを鮮やかに引き立てる「スプレンディドブルー（税込42万3500円）」、精悍で引き締まった印象を演出する「パールシャイニングブラック（税込42万3500円）」のカラーバリエーションが設定された。
「ゲイエティーレッド」にのみ、エンジン下部にアンダーカウルが標準装備されている。ちなみに、アンダーカウルは純正アクセサリーとしても設定されており、販売価格は税込1万1495円だ。なお、グロムは総排気量123cc、最高出力7.4kW（10ps）の車両のため、「小型限定普通二輪免許」以上の二輪免許で運転が可能。原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できない。
アンダーカウルをまとった「ゲイエティーレッド」は、まるでポケバイをそのままストリート仕様へ進化させたような、やんちゃでレーシーな雰囲気がたまらない。小さな車体にギュッと凝縮された“遊び心”と“本気感”は、大人になった今だからこそ刺さるはず。ミニバイク好きなら、きっとガレージに1台置きたくなる存在だ。
ボディカラー「ゲイエティーレッド」のみ、アンダーカウルを標準装備
SPECIFICATIONS
ホンダ・グロム｜Honda Grom
ボディサイズ：全長1760×全幅720×全高1015mm
ホイールベース：1200mm
最低地上高：180mm
最小回転半径：1.9m
シート高：761mm
乗車定員：2名
車両重量：103kg
総排気量：123cc
エンジン：空冷4ストローク単気筒OHC
最高出力：7.4kW（10ps）/7250rpm
最大トルク：11Nm（1.1kgf-m）/6000rpm
トランスミッション：5速MT
WMTCモード燃費：67.8km/L（クラス1、1名乗車時）