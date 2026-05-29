「ゲイエティーレッド」のみアンダーカウルを標準装備

ホンダ・グロム｜ カラー：スプレンディドブルー

ホンダ グロムは、コンパクトで軽快な遊び心にあふれた原付二種スポーツモデル。バイク初心者をはじめ、通勤からツーリングまで楽しむベテランライダーまで、幅広い年代から好評を得ている。

今回グロムに、モータースポーツシーンをイメージさせる「ゲイエティーレッド（税込44万円）」、個性的なスタイルを鮮やかに引き立てる「スプレンディドブルー（税込42万3500円）」、精悍で引き締まった印象を演出する「パールシャイニングブラック（税込42万3500円）」のカラーバリエーションが設定された。

「ゲイエティーレッド」にのみ、エンジン下部にアンダーカウルが標準装備されている。ちなみに、アンダーカウルは純正アクセサリーとしても設定されており、販売価格は税込1万1495円だ。なお、グロムは総排気量123cc、最高出力7.4kW（10ps）の車両のため、「小型限定普通二輪免許」以上の二輪免許で運転が可能。原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できない。

アンダーカウルをまとった「ゲイエティーレッド」は、まるでポケバイをそのままストリート仕様へ進化させたような、やんちゃでレーシーな雰囲気がたまらない。小さな車体にギュッと凝縮された“遊び心”と“本気感”は、大人になった今だからこそ刺さるはず。ミニバイク好きなら、きっとガレージに1台置きたくなる存在だ。

ボディカラー「ゲイエティーレッド」のみ、アンダーカウルを標準装備

SPECIFICATIONS

ホンダ・グロム｜Honda Grom

ボディサイズ：全長1760×全幅720×全高1015mm

ホイールベース：1200mm

最低地上高：180mm

最小回転半径：1.9m

シート高：761mm

乗車定員：2名

車両重量：103kg

総排気量：123cc

エンジン：空冷4ストローク単気筒OHC

最高出力：7.4kW（10ps）/7250rpm

最大トルク：11Nm（1.1kgf-m）/6000rpm

トランスミッション：5速MT

WMTCモード燃費：67.8km/L（クラス1、1名乗車時）