岡山おにさんぽ中山下に「OKAYAMA KEDAI KENSHIN」さんというインドネシア料理のお店ができています。こちら↓地図ではここ↓住所は「岡山市北区中山下２丁目３−５５」です。右を見ると県庁通り沿いの「ファミリーマート 岡山中山下店」がある方。左を見るとあくら通り沿いの「川崎医科大学総合医療センター」が向かいにあります。お店はアンクリンガンというインドネシアの伝統料理や軽食が楽しめる屋台のようなお店なんだそうで