ハンジ・フリック監督の攻撃的なスタイルを支えたポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが今季限りでチームを旅立つバルセロナ。また、イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの去就が不透明となっている一方で、ニューカッスル・ユナイテッドからイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを獲得することが決定的となっている。そうしたなか、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏