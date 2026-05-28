高市首相は２８日、フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領と会談した。日比関係の格上げや、秘匿性の高い情報を交換するための軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）の正式交渉開始で合意した。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、米国と同盟関係にあるフィリピンと「準同盟国」関係への深化を進める構えだ。マルコス氏は高市内閣で初の国賓として来日しており、会談は東京・元赤坂の迎賓館で約１時間、行われた。